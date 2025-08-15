Забота о себе
18:27, 15 августа 2025Забота о себе

Любителей доставки пиццы предупредили о риске двух опасных заболеваний

Профессора Бейли и Марли предупредили о риске деменции из-за пиццы раз в неделю
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ryzhkov Photography / Shutterstock / Fotodom

Профессора Крис Марли и Дамиан Бейли предупредили, что любители доставки пиццы могут столкнуться с двумя опасными заболеваниями. Их слова приводит издание El Español.

Как отметили специалисты, употребление пиццы всего один раз в неделю приводит к нарушению мозгового кровотока, что увеличивает риск деменции. Кроме того, из-за этого блюда вырастает риск другого опасного заболевания — инсульта, подчеркнули они.

Марли и Бейли добавили, что пицца также ухудшает работу сердца, потому что негативно влияет на тонус кровеносных сосудов.

Специалисты отметили, что эти предостережения справедливы для человека любого возраста. Однако у пожилых людей головной мозг является более уязвимым к негативному воздействию данного блюда, заключили эксперты.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что для профилактики деменции необходимо изменить рацион. По его словам, для этого в ежедневное меню нужно добавить яйца.

