Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:00, 15 августа 2025Мир

Мерц раскрыл ожидания от встречи Путина и Трампа

Мерц заявил, что ожидает серьезного отношения Путина к предложениям Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает «серьезного отношения» президента России Владимира Путина к предложениям его американского коллеги Дональда Трампа в ходе предстоящей встречи на Аляске. С таким заявлением он выступил в соцсети Х.

«Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о диалоге и после встречи на Аляске начнет переговоры с Украиной без каких-либо условий», — отметил Мерц.

По мнению канцлера, конечной целью встречи должно стать проведение переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что в ходе этой встречи необходимо договориться о прекращении огня.

Ранее Мерц сообщил, что Трамп пообещал после завершения переговоров с Путиным проинформировать Зеленского об итогах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав делегации на переговорах с Путиным

    Южная Корея пригласила Путина

    200 килограммов полудрагоценных камней нашли в российском городе

    Трамп оставил загадочное послание перед встречей с Путиным

    Страна БРИКС нарастила закупки российской нефти

    Российский судостроительный завод сократит 70 процентов сотрудников

    Назван указывающий на дружественное отношение Трампа к Путину признак

    Российский самолет прибыл на место встречи Путина и Трампа

    Раскрыта цена свитера Лаврова с надписью «СССР»

    В РПЦ призвали Катю Лель вразумиться после слов о зачистке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости