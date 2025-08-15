Бывший СССР
Мишустин досрочно покинул Киргизию из-за встречи на Аляске

Мишустин досрочно покинул Киргизию из-за встречи Путина и Трампа на Аляске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно покинул саммит премьеров стран ЕАЭС в Киргизии из-за встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Его слова передает «Sputnik Кыргызстан».

«Прошу меня извинить, мне нужно вернуться в Москву. Вы знаете, сегодня на Аляске состоится встреча глав РФ и США, поэтому мне необходимо присутствовать в России», — заявил Мишустин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл планы российской стороны на переговорах с США. По его словам, Москва изложит Вашингтону свою четкую понятную позицию. По его словам, в этом вопросе уже было немало сделано во время визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

