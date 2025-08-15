Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 15 августа 2025Россия

Момент уничтожения беспилотника ВСУ над российским городом сняли на видео

Опубликованы кадры уничтожения беспилотника ВСУ над Белгородом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородом. Их публикует Telegram-канал «31 онлайн».

На видеозаписи показан летящий в небе дрон, который мгновенно уничтожается силами ПВО — от удара снаряда у дрона появляется черный дым, звучит громкий взрыв.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

По данным Минобороны, утром в пятницу, 15 августа, над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника. Ночью противник выпустил по приграничному региону шесть летательных аппаратов.

ВСУ в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске усилили атаки на российские города. Днем ранее, 14 августа, над Белгородской областью сбили десятки беспилотников, под удар попали здания областного правительства и несколько других объектов, также известно о попадании кабинета губернатора региона Вячеслава Гладкова в зону атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве подтвердили обмен территориями между Россией и Украиной

    Россиянам назвали последний день лета с июльской температурой

    Сальдо рассказал об уничтожении логистики ВСУ на Карантинном острове

    Момент уничтожения беспилотника ВСУ над российским городом сняли на видео

    Опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

    Названы провоцирующие гормональные нарушения повседневные ошибки

    Обстановку в российском «миграционном гетто» показали на видео

    Экс-солистка «Миража» призвала законодательно обязать мужчин жениться после близости

    Россиянина насмерть завалило кукурузой после выполнения команды начальника

    Авиакомпания внезапно перенесла рейс на 8 часов назад и бросила россиян в другой стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости