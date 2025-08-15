Момент уничтожения беспилотника ВСУ над российским городом сняли на видео

Опубликованы кадры уничтожения беспилотника ВСУ над Белгородом

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородом. Их публикует Telegram-канал «31 онлайн».

На видеозаписи показан летящий в небе дрон, который мгновенно уничтожается силами ПВО — от удара снаряда у дрона появляется черный дым, звучит громкий взрыв.

По данным Минобороны, утром в пятницу, 15 августа, над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника. Ночью противник выпустил по приграничному региону шесть летательных аппаратов.

ВСУ в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске усилили атаки на российские города. Днем ранее, 14 августа, над Белгородской областью сбили десятки беспилотников, под удар попали здания областного правительства и несколько других объектов, также известно о попадании кабинета губернатора региона Вячеслава Гладкова в зону атаки.