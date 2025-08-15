Москалькова высказалась об атаках на Курск напоминанием о переговорах Путина и Трампа

Москалькова: Киев нарушил основы гуманитарного права, атакуя Курск

Украина нарушила основы гуманитарного права, совершая атаки на Курск. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram.

Омбудсмен высказалась об ударах по российскому городу, напомнив Киеву о предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны состояться 15 августа на Аляске. На встрече, в частности, обсудят будущую конфигурацию украинского конфликта. Москалькова назвала событие особенным, когда необходимо «сосредоточиться, постараться выглядеть поприличнее и не подливать масла в огонь».

«Но в извращенной логике нацистского режима сложилась своя картина мира, свои приоритеты — ударить по безоружным, незащищенным гражданам, ярко, на публику нарушить все мыслимые основы гуманитарного права», — заключила Москалькова.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали многоэтажку на улице Союзной в Курске в ночь на 15 августа. По последним данным, пострадали 12 человек, еще одну женщину не удалось спасти.