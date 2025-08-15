На Западе предположили цели Путина на переговорах с Трампом

Целью президента России Владимира Путина на предстоящих переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом является отделение вопроса конфликта на Украине от отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил аналитик Александр Коляндр, его слова приводит Bloomberg.
«Цель Путина — отделить вопрос украинского кризиса от двусторонних отношений России и США, включая стратегические и экономические», — предположил эксперт.
По его мнению, для российского лидера тема снятия санкционного давления на РФ представляется «не менее важной».
Ранее Путин не исключил, что в ходе саммита на Аляске с Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). По словам главы государства, достижение договоренностей необходимо, чтобы создать долгосрочные условия мира.