На Западе предположили цели Путина на переговорах с Трампом

Bloomberg: Целью Путина является отделение вопроса Украины от отношений РФ и США

Целью президента России Владимира Путина на предстоящих переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом является отделение вопроса конфликта на Украине от отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил аналитик Александр Коляндр, его слова приводит Bloomberg.

«Цель Путина — отделить вопрос украинского кризиса от двусторонних отношений России и США, включая стратегические и экономические», — предположил эксперт.

По его мнению, для российского лидера тема снятия санкционного давления на РФ представляется «не менее важной».

Ранее Путин не исключил, что в ходе саммита на Аляске с Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). По словам главы государства, достижение договоренностей необходимо, чтобы создать долгосрочные условия мира.