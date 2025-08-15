Бывший СССР
В России отреагировали на сообщения о наемниках на командных должностях в ВСУ

Депутат Колесник усомнился в боевом опыте иностранных наемников в ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Иностранные наемники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) могут находиться в качестве заградотрядов, как боевая единица они ничего из себя не представляют, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что наемники из Великобритании и США чаще всего встречаются на командных должностях в ВСУ или выступают в качестве инструкторов. Отмечалось, что они слабо организованы, так как воюют ради денег.

На Украине воюют наемники не только из Великобритании и США, но также из Латинской Америки и Колумбии, указал депутат. Последних, по его мнению, присылают наркокартели для того, чтобы те получили боевой опыт в реальных военных действиях.

Все-таки ВСУ — воюющая армия, имеющая гораздо больший опыт в довольно крупном конфликте, отметил парламентарий. Чему украинцев могут научить участники каких-то локальных конфликтов, не понимающие реалий современной войны — непонятно, высказался он.

Поэтому какое может быть управление, когда они не понимают реалий современной войны?

Андрей Колесникдепутат Госдумы

«Может, и хорошо, что наемники присутствуют, потому что, когда они возвращаются обратно, если возвращаются — редко это бывает и сильно в усеченном виде — они говорят у себя на родине, что с Россией воевать не надо. Многие из них так считают, потому что на своем горбу испытали, что такое тяжелая российская медвежья лапа», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее российский боец рассказал о ликвидации афроамериканского наемника ВСУ.

До этого стало известно об уничтожении иностранных наемников ВСУ в Кировограде.

    Все новости