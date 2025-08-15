Найдена пятиметровая акула-людоед с загадочным круглым отверстием в голове

В Калифорнии нашли пятиметровую белую акулу с загадочным отверстием в голове

У побережья Калифорнии нашли пятиметровую белую акулу-людоеда с круглым отверстием в голове. Об этом сообщает издание LADbible.

Ученые полагают, что необычное повреждение относится к типу ран, которые позволяют судить о взаимодействии акул с другими животными и средой обитания. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

По словам одного из авторов исследования Скота Андерсона, загадочный шрам совпадает по форме с укусами бразильской светящейся акулы, относящейся к виду Isistius brasiliensis. Эти рыбы питаются, выгрызая фрагменты плоти у значительно более крупных животных. Андерсон отметил, что следы их укусов помогают понять маршруты миграции этих рыб.

Ранее сообщалось, что серфер едва не стал жертвой нападения трехметровой акулы у берегов США. Он признался, что еще долго не вернется на место происшествия, но не намерен отказываться от любимого спорта.