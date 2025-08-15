Недовольный россиянин угрожал взорвать гранату в ресторане

Челябинец угрожал взорвать гранату из-за долгого ожидания еды в ресторане

Сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя Челябинска, который угрожал взорвать гранату в ресторане из-за долгого ожидания заказа. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, все случилось в одном из заведений на Комсомольском проспекте. Мужчина разозлился, когда его еду долго не выносили в зал, и достал гранату, угрожая устроить взрыв.

Как выяснилось позже, граната у недовольного посетителя оказалась страйкбольной.

