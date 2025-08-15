Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:12, 15 августа 2025Силовые структуры

Недовольный россиянин угрожал взорвать гранату в ресторане

Челябинец угрожал взорвать гранату из-за долгого ожидания еды в ресторане
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SergeyKPI / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя Челябинска, который угрожал взорвать гранату в ресторане из-за долгого ожидания заказа. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, все случилось в одном из заведений на Комсомольском проспекте. Мужчина разозлился, когда его еду долго не выносили в зал, и достал гранату, угрожая устроить взрыв.

Как выяснилось позже, граната у недовольного посетителя оказалась страйкбольной.

Ранее сотрудники полиции задержали жителя Донецка, который забросал гранатами участок своей соседки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили налет на российский порт Оля, повреждено судно. Что известно?

    Крупнейшая судоходная компания России стала убыточной

    На Западе перечислили восемь целей для удара по России

    Раскрыто предполагаемое местонахождение беглого бывшего российского депутата

    Молодые россияне массово заинтересовались поездками в малые города страны

    Перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП в российском регионе

    Недовольный россиянин угрожал взорвать гранату в ресторане

    В Грузии не захотели идти на творческий вечер Макаревича

    В Челябинске проведут день «Смешариков»

    Слова Зеленского об успехах ВСУ на покровском направлении назвали приукрашенными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости