Нюша рассказала об идеальном мужчине

Певица Нюша заявила, что не считает нужным создавать образ идеального мужчины

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, ответила на вопрос о том, какой мужчина ей подходит. Ее цитирует News.ru.

По словам исполнительницы, она не считает нужным создавать образ «идеального мужчины». «Думаю, это естественный процесс — в какой-то момент я встречу человека, и мне с ним будет хорошо. На мой взгляд, важно ориентироваться на чувства, а не на список критериев, ведь я сама неидеальна», — сказала она, добавив, что «доверяет Вселенной».

Ранее Нюша рассказала о том, как переживает разлуку с детьми. После развода артистки с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, их общие дети остались жить в Дубае, ОАЭ, с отцом.