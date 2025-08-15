Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:32, 15 августа 2025Силовые структуры

Обнародованы причины нападения подростков на двойника Ленина

В Петербурге задержаны два подростка, избившие двойника Ленина из-за его просьбы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Пятый канал НОВОСТИ» / RuTube

В Санкт-Петербурге задержаны двое подростков, избивших двойника Владимира Ленина на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, фигурантам 14 и 13 лет. Правоохранители выяснили, что они избили пожилого мужчину после того, как он попросил у них немного денег. Школьники сказали, что пытались привести его в чувства и ушли с места только после того, как проверили, что с ним все нормально.

Полицейские выписали административку одному из родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию. Сейчас оперативники разыскивают остальных участников нападения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») по факту этого избиения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав своей делегации на переговорах с Россией. Как это повлияет на саммит Путина и Трампа?

    Дмитриев одним словом описал настроение перед встречей на Аляске

    Губернатор сообщил о новых ударах ВСУ по домам и машинам россиян

    На Украине рассказали о напряженности Зеленского из-за переговоров на Аляске

    Появились подробности о пожаре по соседству с домом Киркорова

    Осужденный экс-директор парка «Патриот» просил в суде об одной вещи

    Россиян предупредили об опасности в пляжной стране Азии

    Лукашенко предрек успешные переговоры на Аляске после общения с Трампом

    Подросток провел три дня в воде после падения с высоты 70 метров и выжил

    10-летняя индийская шахматистка обыграла гроссмейстера и установила рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости