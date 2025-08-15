Обнародованы причины нападения подростков на двойника Ленина

В Петербурге задержаны два подростка, избившие двойника Ленина из-за его просьбы

В Санкт-Петербурге задержаны двое подростков, избивших двойника Владимира Ленина на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, фигурантам 14 и 13 лет. Правоохранители выяснили, что они избили пожилого мужчину после того, как он попросил у них немного денег. Школьники сказали, что пытались привести его в чувства и ушли с места только после того, как проверили, что с ним все нормально.

Полицейские выписали административку одному из родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию. Сейчас оперативники разыскивают остальных участников нападения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») по факту этого избиения.