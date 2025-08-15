Одетая в черное девушка Старовойта пришла на могилу чиновника и прошептала несколько слов

Одетая в черное Полина К., девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта, пришла на могилу чиновника в Санкт-Петербурге и тихо произнесла несколько слов. О появлении россиянки на кладбище стало известно из публикации Telegram-канала «78 | НОВОСТИ».

По информации телеканала, Полина пришла на кладбище одна. Сколько времени она провела у места захоронения, и что именно шептала подруга бывшего министра, неизвестно. Кроме нее на кладбище заметили семью Старовойта — его дочерей, родителей и бывшую жену.

Полина К. уже появлялась на кладбище ранее — в прошлый раз она также прошептала несколько слов у гроба бывшего министра. Журналистам удалось расшифровать несколько произнесенных ею слов — во время похорон она тихо сказала «я люблю тебя».

Известно, что после смерти экс-главы Минтранспорта у Полины К. начались неприятности.