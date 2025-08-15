Экономика
12:50, 15 августа 2025Экономика

Популярная сеть фастфуда сменила название

«Ъ»: Российские рестораны Subway превратятся в Subjoy
Кирилл Луцюк

Фото: Kavkirat Kaur / Shutterstock / Fotodom

Популярная сеть фастфуда Subway решила провести ребрендинг. Это выяснило издание «Коммерсантъ».

По его информации, более 140 точек этой компании будут переименованы в Subjoy.

В июле стало известно, что данная сеть ресторанов подала заявку на регистрацию в России товарного знака Subboy. Соответствующая заявка поступила в Роспатент 1 июля. Под новым будут оказываться ресторанные услуги, производство сэндвичей и доставлять их на дом.

В феврале 2025 года появилась информация, что тихо покинувшая Россию сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway собралась вернуться на российский рынок.

На Украине эту сеть ресторанов включили в список международных спонсоров войны в связи с продолжением работы точек фастфуда в России.

