21:09, 15 августа 2025

Посол России поделился ожиданиями от саммита на Аляске

Посол России Дарчиев ожидает положительного исхода от саммита на Аляске

Посол России в США Александр Дарчиев в беседе с РИА Новости поделился ожиданиями от саммита на Аляске. Дипломат ожидает положительного исхода встречи.

По его словам, у Москвы «нет завышенных ожиданий» от переговоров российского и американского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, у России хорошо аргументирована и подготовлена позиция.

Дарчиев добавил, что лидеры «обсудят всю повестку». Посол указал, что Россия ждет от саммита на Аляске не прорывов, а постоянного и постепенного движения.

15 августа на Аляске пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Позднее Белый дом уточнил, что встреча начнется в 22:00.

