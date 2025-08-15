Россия
12:40, 15 августа 2025

Появились данные о людях под завалами взорвавшегося цеха российского порохового завода

Под завалами разрушенного цеха порохового завода под Рязанью оказались люди
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал bazabazon

Под завалами взорвавшегося цеха порохового завода «Эластик» в Рязанской области оказались люди. Эти данные появились в распоряжении издания Baza в Telegram.

Сколько человек могут находиться под завалами разрушенного взрывом цеха под Рязанью, неизвестно. Предположительно, число жертв взрыва выросло до пяти.

Отмечается, что с завода были эвакуированы более 100 человек.

О взрыве и пожаре на заводе по производству синтетических волокон «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района стало известно 15 августа. Причина произошедшего пока неизвестна.

