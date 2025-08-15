Появились подробности об обстановке на российском заводе после взрыва

На ликвидацию последствий взрыва на «Эластике» направили свыше 100 спасателей

На ликвидацию последствий взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области направили свыше 100 спасателей. Подробности об обстановке на российском предприятии раскрыли в МЧС, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, к месту происшествия направили спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Ногинского спасцентра.

«Всего в составе аэромобильного отряда 100 специалистов, в том числе 6 кинологических расчетов и 10 единиц техники", — уточнили в министерстве.

В частности, планируются работы с помощью специального оборудования для проведения поисково-спасательных работ. Ранее сообщалось, что под завалами еще могут находиться люди.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон в российском регионе стало известно 15 августа. Сообщалось, что взрыв полностью разрушил здание. По последним данным, пострадали свыше 100 человек, еще пятерых спасти не удалось.