Появилось видео с бегущими от пожара на заводе под Рязанью людьми

Появилось видео первых минут после взрыва на заводе под Рязанью

Появилось видео с людьми, бегущими от пожара на заводе «Эластик» в Рязанской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадры попали первые минуты с начала ЧП. Камера запечатлела людей, бегущих от эпицентра взрыва. На фоне за ними виден огромный язык пламени.

О ЧП в Шиловском районе области стало известно ранее 15 августа. По предварительным данным, взрыв произошел в пороховом цеху. Раненых сразу начали доставлять в больницу. Причиной разрушительного взрыва назвали детонацию боеприпаса.

По словам губернатора российского региона Павла Малкова, во время происшествия пострадало больше 100 человек. Под завалами завода могут находиться не менее 20 человек.