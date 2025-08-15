Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 15 августа 2025Россия

Появилось видео с бегущими от пожара на заводе под Рязанью людьми

Появилось видео первых минут после взрыва на заводе под Рязанью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с людьми, бегущими от пожара на заводе «Эластик» в Рязанской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадры попали первые минуты с начала ЧП. Камера запечатлела людей, бегущих от эпицентра взрыва. На фоне за ними виден огромный язык пламени.

О ЧП в Шиловском районе области стало известно ранее 15 августа. По предварительным данным, взрыв произошел в пороховом цеху. Раненых сразу начали доставлять в больницу. Причиной разрушительного взрыва назвали детонацию боеприпаса.

По словам губернатора российского региона Павла Малкова, во время происшествия пострадало больше 100 человек. Под завалами завода могут находиться не менее 20 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российской делегации призвали дождаться итогов встречи Путина и Трампа

    В США рассказали об ужасе Зеленского перед встречей Трампа и Путина

    Раскрыты дальнейшие планы Путина после встречи с Трампом

    Снаряд ВСУ упал на многоквартирный дом в российском регионе

    На Западе назвали саммит на Аляске победой Путина вне зависимости от итогов

    Россияне вернулись к новостройкам

    В Японии указали на важную деталь в поездках Путина в США

    Посол раскрыл настроение перед саммитом Путина и Трампа

    Вице-президент США сделал заявление в преддверии встречи Путина и Трампа

    Сообщения о прибытии Путина на Аляску опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости