Путин поздравил Индию с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с Днем независимости Индии. Об этом сообщается в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые теплые поздравления по случаю государственного праздника Индии — Дня независимости (...) Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на международной арене и активно принимает участие в решении важнейших мировых вопросов», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Кроме того, он пожелал руководству республики «доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия».

8 августа Моди сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным и поблагодарил российского лидера за то, что он поделился последними событиями вокруг конфликта на Украине.

7 августа советник индийского премьера по нацбезопасности Аджит Довал сообщил, что Путина ждут с визитом в Индию в конце года, где ожидаются его переговоры с Моди. По словам чиновника, отношения двух стран в настоящий момент являются очень близкими, и в Нью-Дели это ценят.