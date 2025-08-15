Раскрыты дальнейшие планы Путина после встречи с Трампом

Песков: Путин после переговоров с Трампом возложит цветы к могиле пилотов Алсиба

Президент России Владимир Путин планирует почтить память советских летчиков, которые захоронены на Аляске. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом глава государства возложит цветы к могиле пилотов Алсиба (воздушная трасса между Аляской и СССР). По ней американские самолеты поставлялись в СССР в годы Второй мировой войны.

Саммит на высшем уровне запланирован в Анкоридже на 22:00 по московскому времени 15 августа. Президенты РФ и США планируют обсудить ряд вопросов, ключевой темой станет конфликт на Украине.