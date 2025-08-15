Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:23, 15 августа 2025Россия

Раскрыты дальнейшие планы Путина после встречи с Трампом

Песков: Путин после переговоров с Трампом возложит цветы к могиле пилотов Алсиба
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент России Владимир Путин планирует почтить память советских летчиков, которые захоронены на Аляске. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом глава государства возложит цветы к могиле пилотов Алсиба (воздушная трасса между Аляской и СССР). По ней американские самолеты поставлялись в СССР в годы Второй мировой войны.

Саммит на высшем уровне запланирован в Анкоридже на 22:00 по московскому времени 15 августа. Президенты РФ и США планируют обсудить ряд вопросов, ключевой темой станет конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российской делегации призвали дождаться итогов встречи Путина и Трампа

    Трамп прибыл на встречу с Путиным

    В США рассказали об ужасе Зеленского перед встречей Трампа и Путина

    Раскрыты дальнейшие планы Путина после встречи с Трампом

    Снаряд ВСУ упал на многоквартирный дом в российском регионе

    На Западе назвали саммит на Аляске победой Путина вне зависимости от итогов

    Россияне вернулись к новостройкам

    В Японии указали на важную деталь в поездках Путина в США

    Посол раскрыл настроение перед саммитом Путина и Трампа

    Вице-президент США сделал заявление в преддверии встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости