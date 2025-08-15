Разработчик корабля «Буран» оказался заказчиком устранения бывшего зятя

В Москве суд дал 13 лет и 3 месяца профессору Кибальченко за убийство экс-зятя

В Москве суд приговорил к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы бывшего профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко, признанного присяжными виновным в заказном преступлении, жертвой которого стал его бывший зять. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Непосредственный исполнитель расправы с похищением человека получил 18 лет заключения.

Суд установил, что экс-профессор, в прошлом участвовавший в разработке многоразового космического корабля «Буран», заказал убийство бывшего зятя Тимура Зайниева, заплатив бывшему милиционеру Роману Осипову 50 тысяч долларов. Мотивом преступления стал спор из-за детей и имущества после развода с дочерью Кибальченко.

Осипов привлек троих знакомых, которые в мае 2021 года напали на Зайниева и увезли его в гараж. Там с ним расправились, затянув вокруг шеи ремень безопасности. Правоохранители вычислили преступников по камерам видеонаблюдения и задержали. Осипов дал признательные показания и раскрыл имя заказчика, после чего был задержан Кибальченко.

Но он сумел сбежать из-под домашнего ареста и доехать до аэропорта, чтобы оттуда улететь в Великобританию — у него имеется гражданство этого государства, однако его быстро нашли и отправили в СИЗО.