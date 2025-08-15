Россия
Реакция прохожих на жестокую расправу над судьей в Камышине попала на видео

Уличная камера сняла реакцию прохожих на жестокую расправу над судьей в Камышине
Реакция прохожих на жестокую расправу над судьей в Камышине попала на видео. Кадры сняла уличная камера видеонаблюдения, их публикует Telegram-канал 112.

Судя по выложенным кадрам, россияне отнеслись к увиденному на улице трупу с воткнутым в глаз ножом и отрезанными гениталиями с безразличием — оба пешехода посмотрели в сторону тела, но продолжили спокойно идти мимо, не меняя скорости. Никто из них не вызвал полицию и не попытался подойти к судье, чтобы проверить, можно ли еще его спасти.

Бездействие россиян может подпадать под уголовную статью о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни положении.

О расправе над судьей стало известно 14 августа. Мужчину обнаружили на Советской улице Камышина с ножом в голове, сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах. В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

