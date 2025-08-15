Российский бренд распродал все свитера как у Лаврова

Бренд SelSovet распродал все свитера как у Лаврова со встречи на Аляске

Челябинский бренд Selsovet распродал все свитера как у главы российского МИД Сергея Лаврова из поездки на Аляску. Об этом сообщает «Подъем».

Речь идет о свитере с надписью «СССР» стоимостью 10990 рублей. Руководство марки сообщило, что свитер передали политику еще около двух месяцев назад, однако не рассчитывали, что он наденет его в такой день.

«Никто не знал, вообще, наденет ли он его. Но когда-то ему был вручен этот свитер. Мы работаем с МИДом, они у нас заказывают одежду, и вот один из свитеров мы передали именно для Лаврова. Мы испытываем гордость всей командой», — рассказали представители марки и добавили, что вещь мгновенно раскупили после появления Лаврова на публике.

Ранее политолог Алексей Мартынов раскрыл значение свитера Лаврова. Эксперт заявил, что данная вещь — отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном.