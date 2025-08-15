Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:41, 15 августа 2025Ценности

Российский бренд распродал все свитера как у Лаврова

Бренд SelSovet распродал все свитера как у Лаврова со встречи на Аляске
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Челябинский бренд Selsovet распродал все свитера как у главы российского МИД Сергея Лаврова из поездки на Аляску. Об этом сообщает «Подъем».

Речь идет о свитере с надписью «СССР» стоимостью 10990 рублей. Руководство марки сообщило, что свитер передали политику еще около двух месяцев назад, однако не рассчитывали, что он наденет его в такой день.

Материалы по теме:
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме. С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме.С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
24 июня 2025
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020

«Никто не знал, вообще, наденет ли он его. Но когда-то ему был вручен этот свитер. Мы работаем с МИДом, они у нас заказывают одежду, и вот один из свитеров мы передали именно для Лаврова. Мы испытываем гордость всей командой», — рассказали представители марки и добавили, что вещь мгновенно раскупили после появления Лаврова на публике.

Ранее политолог Алексей Мартынов раскрыл значение свитера Лаврова. Эксперт заявил, что данная вещь — отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор сообщил о свыше сотни пострадавших при взрыве на российском заводе

    Суд решил судьбу обвиняемого в мошенничестве бывшего директора парка «Патриот»

    Трамп рассказал о связанной со встречей на Аляске надежде

    Трамп пригрозил России тяжелыми экономическими последствиями

    Трамп рассказал о гарантиях безопасности для Украины

    Трамп рассказал об ударах России по Украине

    Состав американской делегации на переговорах с Россией объяснили

    Поджигатель российского военного вертолета ответил за свой поступок в суде

    В США рассказали о слишком опасном предшественнике «Буревестника»

    Трамп пригрозил России жесткими санкциями в случае провала переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости