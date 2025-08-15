Мир
03:14, 15 августа 2025

Российский спецборт внезапно улетел с Аляски на Камчатку

Flightradar24: Прибывший в Анкоридж спецборт Ил-96 улетел на Камчатку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Прибывший на Аляску российский спецборт Ил-96 внезапно улетел на Камчатку. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель», данные подтверждает мониторинговый сервис Flightradar24.

«В данный момент самолет президентского авиаотряда находится в аэропорту города Петропавловск-Камчатский. Причина перелета неизвестна», — отмечается в публикации.

По данным Flightradar24, борт прибыл в Анкоридж из Москвы в 06:41 (17:41 мск 14 августа). В 9:35 по местному времени (00:45 мск) он приземлился на Камчатке в аэропорту Елизово.

На авиабазу Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска также активно прибывают военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III ВВС США с представителями американской делегации и транспортными средствами Белого дома.

15 августа на Аляске пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

    Все новости