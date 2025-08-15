Наука и техника
Спутниковой связью в смартфонах разочаровались

От поддержки спутниковой связи в смартфонах начнут отказываться
Производители смартфонов будут реже внедрять в свои устройства поддержку спутниковой связи. Об этом в своем блоге на Weibo заявила известный инсайдер Digital Chat Station.

Одной из первых спутниковую связь в свои устройства добавила Apple — поддержка нового способа коммуникации появилась в iPhone в 2022 году. По словам специалиста, производители телефонов, которые сначала подхватили тренд, к середине 2025 года начали отказываться от этой функции.

Главной причиной отказа Digital Chat Station назвал разочарование пользователей в технологии. Спутниковая связь оказалась не такой популярной, как рассчитывали производители гаджетов. Кроме того, на внедрение технологии и поддержку инфраструктуры приходится тратить много денег.

Автор предсказал, что поддержка спутниковой связи останется только в премиальных устройствах. При этом Digital Chat Station отметил девайсы неназванных производителей, которые имели выдающиеся характеристики — 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти — и поддержку спутниковой связи. По словам блогера, такие смартфоны пришлось снять с продажи из-за низкого спроса.

В конце июля в США после нескольких месяцев тестирования официально запустили сервис спутниковой связи. Сервис T-Satellite работает при поддержке корпорации SpaceX и оператора T-Mobile.

    Все новости