Женщина сравнила момент нападения акулы на ее подругу с фильмом «Челюсти»

Американка провела семь часов среди акул и наблюдала, как они съели ее подругу

Американка рассказала о том, как 41 год назад стала свидетельницей смерти своей подруги от зубов акулы у берегов Флориды. Ее историю публикует Daily Mirror.

В августе 1981 года 21-летняя официантка Тамара Эннис каталась на катамаране с тремя друзьями в районе Ормонд-Бич. Судно перевернулось во время неожиданно начавшегося шторма, и все четверо оказались в воде, кишащей акулами. Шесть часов они провели на перевернутом корпусе катамарана, прежде чем решиться на отчаянный заплыв к берегу. Однако уже в воде Эннис оказалась вынуждена наблюдать за тем, как ее подругу Кристи съела акула. Она сравнила момент нападения с известным хоррором про морских хищниц.

«Кристи внезапно поднялась из воды вертикально, точь-в-точь как жертвы в фильме "Челюсти", и исчезла под водой», — рассказала женщина. По ее словам, подруга кричала приятелю «вытащи меня!» прежде чем акула повторно вонзила в нее зубы. Через мгновение вода окрасилась кровью, а Кристи ушла под воду. Останки 19-летней Кристи так и не нашли. Эннис плыла к берегу семь часов — ее ног касались акулы, у нее начались галлюцинации от усталости, жары и страха.

«Я представила себя рыбой, частью океана — это помогло не сойти с ума», — признается женщина. Из четверых выжили трое. Рэнди Коэн провел две недели в больнице с тяжелым переохлаждением. Судьба владельца лодки Дэниела Перрена осталась неизвестной — Тамара больше никогда его не видела.

Сегодня 63-летняя Эннис работает на яхтах в Багамах, но до сих пор боится заходить в мутную воду. «Тот день научил меня ценить каждую минуту жизни», — заключает она. По ее словам, мыслями о семье она побеждала отчаяние во время своего семичасового пути к спасению.

Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула. «Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший.