Состав американской делегации на переговорах с Россией объяснили

Политолог Асафов: Состав делегации США говорит, что тема Украины не единственная

Состав делегации США на переговорах с Россией, в который войдут, в частности, министры финансов и торговли, указывает на то, что Украина не единственная и не основная тема встречи, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Было несколько версий состава делегации. Первая — создание паритетной картины российской делегации, которая состоит из главы МИД, министра обороны, министра финансов, спецпредставителя по экономическому сотрудничеству и помощника президента. Говоря же о текущем составе, можно сделать вывод, что урегулирование украинского кризиса будет не единственной и не основной темой обсуждения», — считает политолог.

Он допустил, что на первый план выйдет сближение позиций стран по ряду обсуждавшихся ранее тем в двусторонних отношениях. Асафов не исключил, что могли появиться некие предметные предложения от обеих стран.

«Обсуждения могут лежать в совершенно разных направлениях и тематиках. Возможно, будут сформированы какие-то отдельные группы для работы. Но вот та версия Запада, что приоритетной будет тема Украины, не подтверждается. Мы видим, что есть и другие вопросы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Белый дом раскрыл состав американской делегации на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.