Стала известна причина появления животных со странными щупальцами на морде

В США появились кролики с щупальцами на морде, зараженные неизлечимой инфекцией

Департамент парков и дикой природы американского штата Колорадо объяснил причину появления кроликов с щупальцами на морде. Об этом сообщает New York Times.

Как заявила представительница департамента Кара Ван Хус, странные наросты — это симптом заражения папилломавирусом американских кроликов. По ее словам, он неизлечим, однако не смертелен и угрожает жизни кроликов только в том случае, если новообразования мешают им видеть или питаться. Инфекцию распространяют кровососущие насекомые, кусающие животных, например, блохи или комары.

О появлении кроликов с щупальцами стало известно несколько дней назад, когда их заметили в американском городе Форт-Коллинс, штат Колорадо. С тех пор они появились в двух других американских штатах — соседней Небраске и Миннесоте, не граничащей ни с Колорадо, ни с Небраской.

Папилломавирус американских кроликов родственен папилломавирусам человека. Папилломавирусы человека чаще всего передаются половым путем. Некоторые из них безвредны или приводят к появлению бородавок, однако известны виды, которые вызывают рак.

Ранее сообщалось, что тиктокер Джейкоб Райли Худ, специализирующийся на видео о грибах, вырастил зомбирующий гриб-паразит кордицепс на собственной крови.