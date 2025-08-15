Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:23, 15 августа 2025Из жизни

Стала известна причина появления животных со странными щупальцами на морде

В США появились кролики с щупальцами на морде, зараженные неизлечимой инфекцией
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Education Images / Getty Images

Департамент парков и дикой природы американского штата Колорадо объяснил причину появления кроликов с щупальцами на морде. Об этом сообщает New York Times.

Как заявила представительница департамента Кара Ван Хус, странные наросты — это симптом заражения папилломавирусом американских кроликов. По ее словам, он неизлечим, однако не смертелен и угрожает жизни кроликов только в том случае, если новообразования мешают им видеть или питаться. Инфекцию распространяют кровососущие насекомые, кусающие животных, например, блохи или комары.

О появлении кроликов с щупальцами стало известно несколько дней назад, когда их заметили в американском городе Форт-Коллинс, штат Колорадо. С тех пор они появились в двух других американских штатах — соседней Небраске и Миннесоте, не граничащей ни с Колорадо, ни с Небраской.

Материалы по теме:
«Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
19 сентября 2018
«Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
«Гниение не мешает вкусу»Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
6 сентября 2019

Папилломавирус американских кроликов родственен папилломавирусам человека. Папилломавирусы человека чаще всего передаются половым путем. Некоторые из них безвредны или приводят к появлению бородавок, однако известны виды, которые вызывают рак.

Ранее сообщалось, что тиктокер Джейкоб Райли Худ, специализирующийся на видео о грибах, вырастил зомбирующий гриб-паразит кордицепс на собственной крови.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав делегации на переговорах с Путиным

    Украинцев начнут высылать из США при одном условии

    Число жертв взрыва на российском заводе выросло

    Стала известна причина появления животных со странными щупальцами на морде

    Эскадрилья беспилотников ВСУ атаковала российский регион

    Российским бойцам передадут бронированные топливозаправщики

    Медведева сыграет футболистку в кино

    Южная Корея пригласила Путина

    1900 килограммов полудрагоценных камней нашли в российском городе

    Трамп оставил загадочное послание перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости