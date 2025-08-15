Интернет и СМИ
Стало известно о попытке Зеленского скрыть предложение США об обмене территориями

NYT: Зеленский пытался скрыть предложение США об обмене территориями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пытался скрыть предложение США об обмене территориями, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, украинскому лидеру стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждали подобное развитие событий, еще до того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Зеленский скрывал предложение американской стороны, опасаясь негативной реакции населения. Киев пытался выяснить детали потенциальной сделки, однако Трамп «был расплывчат в своих ответах, из-за чего осталось неясно, какие территории могут быть обменены».

Украинский лидер публично отверг возможность территориального обмена, однако, как полагает издание, полностью такой вариант политиком не исключается.

9 августа Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса. По его словам, Конституция Украины запрещает какие-либо территориальные уступки.

Трамп позднее сказал, что поддерживает хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако не согласен с его позицией по обмену территориями.

