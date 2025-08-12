«Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну». Чем Зеленский вызвал недовольство Трампа перед его встречей с Путиным?

Трамп заявил, что его обеспокоила позиция Зеленского по обмену территориями

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако не согласен с его позицией по обмену территориями.

Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: «Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией». Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну... Но ему нужно одобрение для обмена территориями Дональд Трамп президент США

Кроме того, американский лидер отметил, что 88 процентов жителей республики, согласно опросам общественного мнения, хотят заключения сделки о мире с Россией.

9 августа Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса. По его словам, Конституция Украины запрещает какие-либо территориальные уступки.

Трамп настаивает на «некоторых обменах» территориями

9 августа, перед тем, как анонсировать встречу с Путиным на Аляске, Трамп указал, что для мирного урегулирования предстоят «некоторые обмены».

Аналогичным образом политик высказался на брифинге 11 августа. Он проинформировал, что в ходе переговоров с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине. Он планирует обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли». Киеву также придется пойти на уступки.

Будут некоторые обмены. Будут некоторые территориальные изменения Дональд Трамп президент США

Трамп не пригласил Зеленского на встречу на Аляске. «Он не является частью этого», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов. Он рассказал, что первым делом позвонит Зеленскому после встречи с Путиным.

Комментарии Трампа оценили как «не предвещающие ничего хорошего» для Украины

Корреспондент британского телеканала Sky News Дэвид Блевенс считает, что комментарии президента США «не предвещают ничего хорошего» для Украины.

По словам журналиста, складывается впечатление, что Дональд Трамп снова начал «идолизировать» Владимира Путина. Он обратил внимание на то, что глава Белого дома считает весьма уважительным визит российского лидера в США, а не наоборот.

Также Блевенс указал на слова американского президента о том, что Зеленскому «не нужно конституционное одобрение, чтобы начать войну», однако необходимо согласование потенциального обмена территориями.

Складывается впечатление, будто мы снова вернулись к ситуации, когда Трамп «унижает» президента Украины. Это не предвещает ничего хорошего в преддверии исторического саммита, который должен состояться в пятницу Дэвид Блевенс корреспондент Sky News

Трамп допустил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после встречи с российским лидером. «Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец», — резюмировал президент Соединенных Штатов. При этом Трамп заявил, что ему хватит всего «пары минут» в начале переговоров с Путиным, чтобы понять «возможна ли сделка по Украине».

Окружение Зеленского готово признать потерю территорий, заявил журналист

Журналист Welt Кристоф Ваннер заявил, что окружение Зеленского готово пойти на компромиссы и признать потерю территорий.

Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придется идти на болезненные компромиссы. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины Кристоф Ваннер журналист Welt

По его словам, публичная риторика главы государства может не соответствовать его реальным намерениям, особенно на фоне заявлений на международном уровне о территориальных уступках.

Украинский волонтер Тарас Чмут заявил, что Вооруженные силы Украины уже не могут держать оборону, в скором времени российская армия сможет зайти в тыл, что приведет к скоротечной потере огромных территорий.

