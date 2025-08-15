Бывший СССР
08:56, 15 августа 2025

Стало известно о сдавшемся в российский плен азербайджанском наемнике

На границе ЛНР и Харьковской области в российский плен сдался наемник из Баку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Уроженец Баку Асим Махироглы сдался в плен на границе Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«В плен сдался после того, как вместе с группой оказался в окружении российских войск», — сказано в публикации.

Мужчина был наемником Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с журналистом он показал свои татуировки со свастикой.

Ранее стало известно, что наемники из Великобритании и США чаще всего встречаются на командных должностях в ВСУ или выступают в качестве инструкторов. Отмечалось, что они слабо организованы, так как воюют ради денег.

    Все новости