На границе ЛНР и Харьковской области в российский плен сдался наемник из Баку

Уроженец Баку Асим Махироглы сдался в плен на границе Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«В плен сдался после того, как вместе с группой оказался в окружении российских войск», — сказано в публикации.

Мужчина был наемником Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с журналистом он показал свои татуировки со свастикой.

Ранее стало известно, что наемники из Великобритании и США чаще всего встречаются на командных должностях в ВСУ или выступают в качестве инструкторов. Отмечалось, что они слабо организованы, так как воюют ради денег.