Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 15 августа 2025Мир

Стало известно о тайных обсуждениях России и США по Украине

Reuters: Россия и США могли заранее найти точки соприкосновения по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Россия и США могли заранее найти «некие точки соприкосновения» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Похоже, обе стороны заранее смогли найти некие точки соприкосновения, которые пока не были оговорены», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, некоторые условия будут согласованы президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия хочет все закончить и заключить сделку по Украине. По его словам, делегация настроена на то, чтобы завершить все как можно скорее.

Глава Белого дома добавил, что на встрече с Путиным затронет вопрос обмена территориями в рамках урегулирования украинского конфликта. При этом ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в ходе видеоконференции с участием президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских стран якобы пообещал не обсуждать с Путиным этот вопрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве подтвердили обмен территориями между Россией и Украиной

    Звезда «Ворониных» ответила на сообщения о завершении карьеры из-за болезней

    В России заявили о «проигравшей команде» после появления Лаврова в кофте с надписью «СССР»

    ВСУ стали активно использовать зенитные комплексы против российских самолетов

    Холли Берри показала на камеру полуобнаженные ягодицы в честь 59-летия

    Россиянам назвали последний день лета с июльской температурой

    Сальдо рассказал об уничтожении логистики ВСУ на Карантинном острове

    Момент уничтожения беспилотника ВСУ над российским городом сняли на видео

    Опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

    Названы провоцирующие гормональные нарушения повседневные ошибки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости