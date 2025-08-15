Трамп допустил переговоры Путина и Зеленского

Трамп заявил, что рассчитывает на переговоры Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на переговоры российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома также допустил свое участие в этом процессе.

Переговоры Путина и Трампа стартовали в формате «три на три» на военной базе Элмендорф‑Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что встреча Путина и Зеленского после переговоров Москвы и Вашингтона возможна, но маловероятно, что на следующий же день. По его словам, встреча должна состояться, поскольку подписывать итоговое соглашение Россия все равно будет именно с Украиной.