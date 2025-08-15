В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским после переговоров с Трампом

Депутат Чепа назвал возможной встречу Путина с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с лидером США Дональдом Трампом возможна, но не на следующий же день, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Все зависит от того, как пройдут переговоры. Но в какой-то момент, конечно, должна будет состояться встреча Путина и Зеленского, потому что подписывать итоговое соглашение Россия все равно будет именно с Украиной. Так что встреча обязательно произойдет, но когда, как, в каком формате — пока неясно. На следующий же день после переговоров с Трампом — маловероятно», — считает политик.

Вместе с тем, Чепа добавил, что настроен оптимистично относительно переговоров Путина и Трампа. По его словам, Россия последовательно демонстрирует стремление к миру и открытость для переговоров на всех уровнях и площадках.

«Кроме того, Трампу есть, что предложить России. Так же как и нам есть, что предложить США, в чем они могли бы быть заинтересованы. Так что темы для обсуждения есть, отсюда и такой серьезный состав делегаций», — объяснил депутат.

Встречу с Владимиром Путиным на Аляске анонсировал Дональд Трамп, она запланирована на 15 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени.