Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:42, 15 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским после переговоров с Трампом

Депутат Чепа назвал возможной встречу Путина с Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с лидером США Дональдом Трампом возможна, но не на следующий же день, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Все зависит от того, как пройдут переговоры. Но в какой-то момент, конечно, должна будет состояться встреча Путина и Зеленского, потому что подписывать итоговое соглашение Россия все равно будет именно с Украиной. Так что встреча обязательно произойдет, но когда, как, в каком формате — пока неясно. На следующий же день после переговоров с Трампом — маловероятно», — считает политик.

Вместе с тем, Чепа добавил, что настроен оптимистично относительно переговоров Путина и Трампа. По его словам, Россия последовательно демонстрирует стремление к миру и открытость для переговоров на всех уровнях и площадках.

«Кроме того, Трампу есть, что предложить России. Так же как и нам есть, что предложить США, в чем они могли бы быть заинтересованы. Так что темы для обсуждения есть, отсюда и такой серьезный состав делегаций», — объяснил депутат.

Встречу с Владимиром Путиным на Аляске анонсировал Дональд Трамп, она запланирована на 15 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Порномодель-карлица пожаловалась на приставания женатых знаменитостей

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским после переговоров с Трампом

    Россиянам рассказали об опасных способах самолечения высокого давления

    На Западе сравнили Rafale и Су-35С

    Истребители F-35 разместили на военной базе Аляски из-за саммита

    В Белом доме сообщили время начала встречи Путина и Трампа

    Силы ПВО отразили атаку 13 украинских беспилотников в российском регионе

    Террористов из «Крокуса» ждал встретить в Брянской области сообщник

    В России назвали цель встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости