Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 15 августа 2025Мир

Трамп назвал Путина умным парнем

Трамп назвал Путина умным парнем и рассказал, что ладит с ним
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский лидер Владимир Путин является «умным парнем», Россия и США демонстрируют высокий уровень уважения друг к другу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на борту президентского лайнера Air Force One по пути на Аляску, трансляцию вел Белый дом.

«Путин — очень умный парень, мы с ним ладим. Между сторонами присутствует высокий уровень взаимоуважения. Думаю, из этой встречи что-то выйдет», — рассказал глава государства.

Трамп указал на то, что Путин привлек на встречу с ним «много деловых людей». Американский лидер подчеркнул, что ему это понравилось.

Ранее стало известно, что Трамп намерен лично поприветствовать Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями.

Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что политики «очень симпатизируют» друг другу, поэтому их личная встреча может изменить расстановку сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский порт

    В России высказались об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

    Разработчик корабля «Буран» оказался заказчиком устранения бывшего зятя

    В Москве стало меньше одного вида жилья

    Трамп назвал Путина умным парнем

    Встреча Путина и Трампа 15 августа: время, место, темы

    Нейросети смоделировали ход встречи Путина и Трампа

    Суд решил судьбу обвиняемого в мошенничестве бывшего директора парка «Патриот»

    Трамп рассказал о связанной со встречей на Аляске надежде

    Трамп рассказал о гарантиях безопасности для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости