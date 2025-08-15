Трамп назвал Путина умным парнем и рассказал, что ладит с ним

Российский лидер Владимир Путин является «умным парнем», Россия и США демонстрируют высокий уровень уважения друг к другу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на борту президентского лайнера Air Force One по пути на Аляску, трансляцию вел Белый дом.

«Путин — очень умный парень, мы с ним ладим. Между сторонами присутствует высокий уровень взаимоуважения. Думаю, из этой встречи что-то выйдет», — рассказал глава государства.

Трамп указал на то, что Путин привлек на встречу с ним «много деловых людей». Американский лидер подчеркнул, что ему это понравилось.

Ранее стало известно, что Трамп намерен лично поприветствовать Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями.

Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что политики «очень симпатизируют» друг другу, поэтому их личная встреча может изменить расстановку сил.