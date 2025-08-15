Мир
19:11, 15 августа 2025Мир

Трамп огорчится при одном исходе переговоров с Путиным

Трамп заявил, что огорчится, если не договорится с Путиным о прекращении огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчится, если на саммите в американском штате Аляска не договорится с российским коллегой Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине. Об этом он сообщил на борту президентского лайнера Air Force One по пути в Анкоридж, трансляцию вел Белый дом.

«Я хочу быстрого прекращения огня. Я не знаю, случится ли это сегодня, но буду огорчен, если это [произойдет] не сегодня», — отметил глава Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал Путина умным парнем и выразил надежду, что «из этой встречи что-то выйдет».

