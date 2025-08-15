Трамп приказал забыть об экологии ради могущественных корпораций

Трамп приказал «отменить или ускорить» экологическую экспертизу при пусках ракет

Президент США Дональд Трамп своим новым указом, подписанным 13 августа, приказал «отменить или ускорить» экологическую экспертизу при ракетных пусках, что, по оценкам экспертов, отвечает интересам могущественных корпораций и не соответствует интересам общества. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В рамках распоряжения Трампа министр транспорта США и временно исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи должен «использовать все имеющиеся полномочия для отмены или ускорения... экологических экспертиз... лицензий и разрешений на запуск и возвращение» ракетных ступеней. Также своим указом президент Соединенных Штатов обязал НАСА, Минобороны и Минтранспорта исключить дублирующие проверки при строительстве космодромов.

«Политика Соединенных Штатов направлена на укрепление американского величия в космосе путем создания конкурентного рынка запусков и значительного увеличения частоты коммерческих космических запусков и новых видов космической деятельности к 2030 году. Для достижения этой цели федеральное правительство упростит процедуру выдачи коммерческих лицензий и разрешений для операторов, базирующихся в США», — говорится в указе.

Старший юрист Центра биологического разнообразия Джаред Марголис раскритиковал действия Трампа. «Этот безрассудный приказ подвергает риску людей и дикую природу, поскольку частные компании запускают гигантские ракеты, которые часто взрываются и сеют разрушения на прилегающих территориях. Уступать могущественным корпорациям, позволяя федеральным агентствам игнорировать основополагающие законы об охране окружающей среды, невероятно опасно и подвергает всех нас опасности. Это явно не отвечает общественным интересам», — сказал эксперт.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на документы сообщило, что Трамп в бюджетном запросе НАСА на 2026 финансовый год захотел отказаться от двух космических миссий — аппаратах Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) и OCO-3, запущенных в 2014 и 2019 годах, соответственно, которые отслеживают источники углекислого газа в атмосфере Земли.