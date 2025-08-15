Наука и техника
15:15, 15 августа 2025Наука и техника

Трамп приказал забыть об экологии ради могущественных корпораций

Трамп приказал «отменить или ускорить» экологическую экспертизу при пусках ракет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп своим новым указом, подписанным 13 августа, приказал «отменить или ускорить» экологическую экспертизу при ракетных пусках, что, по оценкам экспертов, отвечает интересам могущественных корпораций и не соответствует интересам общества. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В рамках распоряжения Трампа министр транспорта США и временно исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи должен «использовать все имеющиеся полномочия для отмены или ускорения... экологических экспертиз... лицензий и разрешений на запуск и возвращение» ракетных ступеней. Также своим указом президент Соединенных Штатов обязал НАСА, Минобороны и Минтранспорта исключить дублирующие проверки при строительстве космодромов.

«Политика Соединенных Штатов направлена на укрепление американского величия в космосе путем создания конкурентного рынка запусков и значительного увеличения частоты коммерческих космических запусков и новых видов космической деятельности к 2030 году. Для достижения этой цели федеральное правительство упростит процедуру выдачи коммерческих лицензий и разрешений для операторов, базирующихся в США», — говорится в указе.

Старший юрист Центра биологического разнообразия Джаред Марголис раскритиковал действия Трампа. «Этот безрассудный приказ подвергает риску людей и дикую природу, поскольку частные компании запускают гигантские ракеты, которые часто взрываются и сеют разрушения на прилегающих территориях. Уступать могущественным корпорациям, позволяя федеральным агентствам игнорировать основополагающие законы об охране окружающей среды, невероятно опасно и подвергает всех нас опасности. Это явно не отвечает общественным интересам», — сказал эксперт.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на документы сообщило, что Трамп в бюджетном запросе НАСА на 2026 финансовый год захотел отказаться от двух космических миссий — аппаратах Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) и OCO-3, запущенных в 2014 и 2019 годах, соответственно, которые отслеживают источники углекислого газа в атмосфере Земли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
