Трамп рассказал об ударах России по Украине

Трамп об ударах по Украине: Россия пытается создать условия выгодной сделки

Россия пытается создать выгодные условия, нанося удары по территории Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту президентского лайнера Air Force One по пути на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, трансляцию вел Белый дом на YouTube.

«Думаю, они пытаются договориться, он пытается создать условия (...) Я поговорю с ним об этом», — заявил Трамп. Он также отметил, что российская делегация считает, что это может помочь заключить выгодную сделку.

15 августа, в 15:08 стало известно, что Дональд Трамп вылетел на Аляску, где состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Спецборт главы Белого дома вылетел с авиабазы Эндрюс.

