Тренер клуба РПЛ рассказал о влиянии на игроков команды Нурмагомедова и Махачева

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал о влиянии бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева на игроков команды. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спортсмены приходят в команду и оказывают поддержку, что играет большую роль. «Потому что это люди, которые прошли большой путь в спорте, прежде всего они сильны своим характером», — заявил Биджиев.

Он добавил, что существует идея проведения совместной тренировки с бойцами. «Но пока не готов сказать, когда это произойдет», — заявил Биджиев.

Нурмагомедов и Махачев — бывшие чемпионы UFC в легком весе. Последний продолжает карьеру, освободил титул и перешел в полусредний вес.

«Динамо» из Махачкалы в четырех туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало пять очков в четырех турах. Команда находится на десятом месте.