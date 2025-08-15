Спорт
09:13, 15 августа 2025Спорт

Тренер клуба РПЛ рассказал о влиянии на игроков команды Нурмагомедова и Махачева

Тренер «Динамо» из Махачкалы Биджиев: Нурмагомедов и Махачев поддерживают клуб
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал о влиянии бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева на игроков команды. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спортсмены приходят в команду и оказывают поддержку, что играет большую роль. «Потому что это люди, которые прошли большой путь в спорте, прежде всего они сильны своим характером», — заявил Биджиев.

Он добавил, что существует идея проведения совместной тренировки с бойцами. «Но пока не готов сказать, когда это произойдет», — заявил Биджиев.

Нурмагомедов и Махачев — бывшие чемпионы UFC в легком весе. Последний продолжает карьеру, освободил титул и перешел в полусредний вес.

«Динамо» из Махачкалы в четырех туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало пять очков в четырех турах. Команда находится на десятом месте.

