Мирошник заявил о неспособности Украины вести бои без поддержки Запада

Мирошник: Киева хватит на 3-6 месяцев военных действий без финансирования Запада

Киев сможет продолжать боевые действия от трех до шести месяцев без поддержки Запада, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут продолжать активные бои, пока получают вооружение, информацию, разведданные и финансы.

«Если финансирование будет продолжаться, будет продолжаться и война. Прекратят финансирование — Киева хватит, грубо говоря, на три-шесть месяцев», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) согласился выделить Украине миллиарды евро.