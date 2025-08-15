Мир
12:45, 15 августа 2025

В Германии предрекли отказ Европы соглашаться с результатами встречи Путина и Трампа

Bild: Европа может отказаться соглашаться с результатами встречи Путина и Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Лидеры стран Европы могут отказаться соглашаться с результатами встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, передает Bild.

«Трамп выйдет со встречи на Аляске, якобы достигнув чего-то, но европейцы с этим не согласятся», — сказал он.

Эксперт также предположил, что президент США не готов реализовать предложенные им санкции против Китая и китайских банков, сотрудничающих с Москвой. По его мнению, Трамп «разочарован Путиным», но при этом не решается «нанести ответный удар».

Ранее стало известно, что президент США захотел организовать Путину лучший прием и принять его с наивысшими почестями. Как сообщает NBC News со ссылкой на источники, он планирует лично поприветствовать российского лидера.

