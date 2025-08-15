Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 15 августа 2025Мир

В Конгрессе США назвали Трампа игрушкой в руках Путина

Конгрессмен Ван Холлен: Путин играет с Трампом как с куклой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что президент России Владимир Путин умело манипулирует своим американским коллегой Дональдом Трампом, используя его слабые стороны. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Я всегда за переговоры, и мы все хотели бы видеть мир, но я очень обеспокоен, потому что с первого дня, как Дональд Трамп заявил, что собирается положить конец конфликту на Украине, Владимир Путин играл с ним как с куклой», — сказал конгрессмен.

При этом Ван Холлен опасается, что глава Белого дома может пожертвовать интересами союзников и Украины в ходе переговоров с Путиным.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Калининградской области сообщили о работе ПВО. Это может быть первая воздушная атака на самый западный регион России

    Бойцы СВО отреагировали на скорые переговоры Путина и Трампа

    Тренер клуба РПЛ рассказал о влиянии на игроков команды Нурмагомедова и Махачева

    Звезда популярного телешоу попала в больницу из-за несчастного случая

    Премьер Японии призвал граждан раскаяться

    Тейлор Свифт снялась в оголяющем грудь бюстгальтере для обложки альбома

    Тревел-блогер побывал в Голландии и обнаружил русские стихотворения на стенах зданий

    Изменившее «военное уравнение» оружие России назвали в Польше

    В российском регионе произошло три мощных землетрясения за утро

    Жители Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости