В Конгрессе США назвали Трампа игрушкой в руках Путина

Конгрессмен Ван Холлен: Путин играет с Трампом как с куклой

Сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что президент России Владимир Путин умело манипулирует своим американским коллегой Дональдом Трампом, используя его слабые стороны. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Я всегда за переговоры, и мы все хотели бы видеть мир, но я очень обеспокоен, потому что с первого дня, как Дональд Трамп заявил, что собирается положить конец конфликту на Украине, Владимир Путин играл с ним как с куклой», — сказал конгрессмен.

При этом Ван Холлен опасается, что глава Белого дома может пожертвовать интересами союзников и Украины в ходе переговоров с Путиным.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

