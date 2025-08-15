В Лондоне пообещали разместить войска на Украине при одном условии

МО Великобритании: Лондон направит войска на Украину в случае прекращения огня

Лондон направит войска на Украину в случае подписания соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) Великобритании Джон Хили, передает «Би-би-си».

«Мы готовы разместить британские войска на территории Украины, в том числе и для того, чтобы успокоить украинцев», — сказал он.

При этом чиновник отказался отвечать на вопрос о том, что произойдет, если находящиеся на Украине британские войска окажутся атакованы. Он объяснил, что не будет обсуждать гипотезы.

