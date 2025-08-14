Мир
15:03, 14 августа 2025Мир

Великобритания назвала встречу на Аляске реальным шансом

Правительство Британии заявило о шансе на прогресс после встречи Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

В свете предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа есть шанс на прогресс в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщается в заявлении правительства Великобритании по итогам встречи британского премьер-министра Кира Стармера и украинского лидера Владимира Зеленского.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что встреча на Аляске «представляет собой реальный шанс добиться прогресса, если Путин предпримет действия, чтобы доказать серьезность своих намерений по установлению мира».

Ранее источник газеты The Times сообщил, что США якобы обсуждали с Россией предложение по урегулированию конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан.

