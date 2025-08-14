«Любую сделку назовут плохой». Что известно о планах Трампа на новые регионы России и может ли он их признать?

Times: США якобы предложили РФ урегулировать конфликт по модели Палестины

США якобы обсуждали с Россией предложение по урегулированию конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету нацбезопасности США.

«Это будет похоже на то, как Израиль контролирует Западный берег. С губернатором, с экономическими связями с Россией, а не с Украиной. Но это все равно будет Украина, потому что (...) Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Но реальность такова, что это будет занятая территория, и моделью для этого будет Палестина», — сказал собеседник издания.

Израиль и Западный берег реки Иордан Западный берег реки Иордан — бывшая территория Иордании, которая в 1967 году на фоне войны с арабскими странами заняли войска Израиля. При этом на территории продолжила свою борьбу Организация освобождения Палестины (ООП). В ответ на это, с 1970-х годов Израиль начал политику заселения Западного берега реки Иордан и активного строительства еврейских поселений. На этом фоне в 1988 году Иордания окончательно отказалась от своих притязаний на управление регионом. Хотя в 1993 году Израиль и ООП достигли в ходе переговоров в Осло компромисса по вопросу управления территорией, пришедший в 1996 году к власти премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически свел на нет соглашения и Западный берег остается под военным контролем Тель-Авива. На фоне политики Израиля, Палестинская автономия начала борьбу за свое дипломатическое признание. Сегодня ее в качестве суверенного государства признает 147 из 193 стран-участниц ООН. О планах на при знание уже сообщили Австралия и Франция, а Великобритания и Канада грозят этим Израилю, если не прекратится военная операция в секторе Газа. Тем не менее, Западный берег контролируется Израилем и 23 июля парламент страны признал его официальной частью государства.

Согласно этому предложению, Россия «будет осуществлять военный и экономический контроль над занятыми территориями», однако де-юре границы Украины не изменятся, так же как остаются неизменными и границы Палестины, несмотря на контроль Израиля над Западным берегом, отмечает издание.

Как утверждается, эта идея была высказана спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в ходе его переговоров с российскими коллегами несколько недель назад

Кроме того, газета Times сообщала, что Уиткофф «поддерживает идею военно-политического контроля» России над новыми территориями. В частности, он якобы предлагал «обойти барьеры в украинской Конституции, позволяющие уступить территорию без проведения "всеукраинского" референдума».

Белый дом опроверг «план Уиткоффа»

Тем не менее, в Белом доме опровергли информацию The Times о том, что США обсуждали с Россией предложение по урегулированию конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан.

Об этом написала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в социальной сети X.

Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times Анна Келли заместитель пресс-секретаря Белого дома

Что известно о позиции Трампа по новым регионам России?

12 апреля агентство Reuters сообщало, что Уиткофф после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне назвал Трампу признание четырех регионов частью России самым быстрым путем прекращения конфликта на Украине.

«Специальный посланник США сел с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и передал четкое послание. По словам Уиткоффа, самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая дала бы России право собственности на четыре восточноукраинских региона», — приводит агентство слова источников.

Однако идея Уиткоффа вызвала сопротивление со стороны спецпосланника Трампа по Украине генерала Кита Келлога. По его словам, Киев никогда не согласится на подобные договоренности

При этом Дональд Трамп 23 апреля обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании признать Крым частью России.

Зеленский хвастается на первой полосе газеты The Wall Street Journal, что «Украина юридически не признает Крым за Россией, здесь нечего обсуждать». Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы Дональд Трамп президент США

Кроме того, 26 апреля хозяин Белого дома раскритиковал статью газеты The New York Time о том, что Украина должна вернуть потерянные территории. Он назвал данную идею нелепой, а само издание — бездарным.

«Какую бы сделку я ни заключил с Россией и Украиной, какой бы хорошей она ни была, даже если это будет самая лучшая сделка, которую когда-либо заключали, неудачная The New York Times будет отзываться о ней плохо», — отмечал глава государства.

Трамп допускает «обмен территориями»

На фоне грядущей встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, в ходе состоявшегося 7 августа разговора с европейскими союзниками Трамп допустил, что Россия «готова к обмену территориями» с Киевом.

Источники агентства Bloomberg, знакомые с содержанием разговора отметили, что американский лидер надеется на компромисс между Москвой и Киевом по этому вопросу.

25 апреля газета The Telegraph сообщала, что власти Украины допускают уступки территорий в ходе урегулирования конфликта с Россией в обмен на гарантии безопасности для страны.

В частности, весной Киев передал Вашингтону документ из пяти пунктов, касающихся условий по урегулированию конфликта. Первые два пункта связаны с отказом Украины от признания принадлежности к России Крыма, а также четырех новых регионов. При этом Киев выдвинул в качестве «компенсации за временные уступки» гарантии безопасности для страны.

Одновременно и The Wall Street Journal писала, что Франция и Великобритания готовы признать потерю Украиной контроля над частью территорий

Однако, отмечала газета, в Париже и Лондоне предпочли бы сделку, которая признает контроль России над занятыми ей территориями исключительно де-факто, подобно прекращению огня, «завершившему Корейскую войну».