05:14, 15 августа 2025

В МИД объяснили причину нежелания приглашать Зеленского на Аляску

Мирошник: Зеленского не пригласили на Аляску, это признание его нелегитимности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС объяснил причину нежелания приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где пройдет саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению дипломата, это является признанием нелегитимности главы украинского государства.

«Это признание того факта, что Зеленский является марионеткой, нелегитимным президентом, который не отражает реальные настроения и ожидания украинского народа», — заявил Мирошник.

Он выразил мнение, что политик не отражает интересы населения, ориентируясь на мнение Великобритании, Франции, Германии и Евросоюза. У людей есть «огромное стремление к прекращению конфликта и военных действий», однако в риторике президента это стремление не прослеживается.

Мирошник считает, что в этой связи приглашение Зеленского на переговоры бессмысленно, поскольку украинский лидер будет пытаться сорвать любые договоренности. «Поэтому заранее создавать формат переговоров с ним смысла практически нет — это исключительно прагматичные вещи, не более того», — заключил посол.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил уверенность в том, что Зеленский будет пытаться саботировать любые шаги к миру, так как только то, что страна находится в состоянии конфликта, позволяет удерживаться ему у власти.

