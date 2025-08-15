Экономика
08:38, 15 августа 2025Экономика

В России назвали сумасшедшей динамику зарплат в одном виде отраслей

Вице-глава Superjob Сараков счел сумасшедшим рост з/п в связанных с ИИ отраслях
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В настоящее время динамика зарплат в связанных с искусственным интеллектом (ИИ) российских отраслях является сумасшедшей. Такое мнение высказал вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков. Его слова приводит ТАСС.

Профессии, связанные с ИИ, генеративным и машинным обучением, сейчас являются самыми востребованными на российском рынке труда, отметил аналитик. На фоне высокого спроса работодатели резко повышают зарплатные предложения для соискателей в этих направлениях, пояснил Сараков. «В этих сферах зафиксирована сумасшедшая динамика зарплат», — резюмировал он.

Значительный рост зарплат также фиксируется в сфере по работе с маркетплейсами, добавил Сараков. Подобного рода менеджеры в настоящее время могут претендовать на высокие ежемесячные оклады. Ограниченность же кандидатов в этой отрасли связана в первую очередь с тем, что этого направления нет в образовательном стандарте учебных заведений, заключил эксперт.

Ранее HR-аналитик Гарри Мурадян рассказывал, что российские специалисты могут получать от 100 тысяч рублей в месяц без высшего образования в различных сферах. Речь идет в том числе об IT-отрасли, в которой, по словам главы рекрутинга системного интегратора по информационной безопасности «Бастион» Альбины Семушкиной, в которой сейчас наблюдается заметный дефицит опытных кадров на фоне массового отъезда из страны высококвалифицированных программистов.

    Все новости