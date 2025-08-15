В России с тревогой отреагировали на появление Лаврова в свитере с надписью СССР

Политолог Белоусов из-за свитера Лаврова вспомнил отношение к Украине при СССР

Политолог Ярослав Белоусов отреагировал на ажиотаж вокруг одежды главы МИД Сергея Лаврова с надписью «СССР» во время поездки на переговоры в США напоминанием об отношении к Украине при Советском Союзе. Пост с рассуждениями об истории он опубликовал в Telegram.

По словам Белоусова, история этой республики в составе СССР неразрывно связана с потаканием Москвы националистическим стремлениям Украины, и к появлению Лаврова в такой одежде он относится с тревогой.

«В обязательном пакете "СССР" шла Украина с перманентным нациестроительством, с собственными партией, Академией наук и даже Политбюро, а также Донбассом, Запорожьем и Херсонщиной (с определенного момента и Крымом) в составе УССР», — вспомнил эксперт после новостей о свитере дипломата.

Он добавил, что советская система функционировала исключительно с этими «настройками».

Ранее после сообщений о надписи «СССР» на свитере Лаврова на переговорах российский публицист Егор Холмогоров порассуждал о появлении «на важнейшем в истории матче в форме проигравшей команды».