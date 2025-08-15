Россия
11:55, 15 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о скрытых переговорах с США

Депутат Чепа: Работа по урегулированию конфликта велась в разных форматах
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подготовительная работа к решению таких важных вопросов, как прекращение огня, обычно никогда не озвучивается, тем более мир слышал множество противоречивых заявлений по этой теме, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия и США могли заранее найти «некие точки соприкосновения» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По словам источника, некоторые условия будут согласованы президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске.

«Скрытно или не скрытно, постоянно велась работа на различных форматах, на различных площадках. (...) Многие европейские страны имеют свою позицию — позицию войны до последнего украинца. Поэтому были разные подходы. Я надеюсь, что мы услышим позицию и по НАТО, и территориальные вопросы тоже будут подняты», — прокомментировал Чепа.

Депутат подчеркнул, что встреча, которая состоится сегодня на Аляске, будет не последней. Он также отметил, что до подписания итоговых документов пройдет значительное время, поскольку потребуются согласование и уточнение договоренностей.

Ранее Трамп заявил, что Россия хочет все закончить и заключить сделку по Украине. По его словам, делегация настроена на то, чтобы завершить все как можно скорее.

