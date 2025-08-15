В России провели молебен о переговорах Путина и Трампа

В Карелии в Валаамском монастыре провели молебен о переговорах Путина и Трампа

В Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре в Карелии провели молебен о запланированном на 15 августа саммите России и США на Аляске, в ходе которого пройдут переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Видеозапись службы опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Молебное пение состоялось в пятницу утром. Как заявил наместник монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жедяев), исход переговоров повлияет на то, «как скоро прекратит проливаться кровь братская». «Дай Бог, чтобы завтрашняя встреча прошла так, чтобы стране нашей было благо, чтобы те люди, которые воевали, не проливали свою кровь напрасно и чтобы мир воцарился на нашей земле», — сказал он.

Панкратий подчеркнул, что в этот же день православные Аляски также молятся вмести с местным епископом владыкой Алексием (Трейдером) об успехах переговоров.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе встречи Путин может напрямую донести позицию Москвы до американской стороны. Он выразил надежду на то, что состоится конструктивный диалог.

15 августа на военной базе Элмендорф–Ричардсон на Аляске состоится первый с начала спецоперации саммит России и США. Встреча Путин и Трампа запланирована на 22:30 по московскому времени. Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.