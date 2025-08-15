Президент России Владимир Путин сегодня, 15 августа, встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в штате Аляска. «Лента.ру» рассказывает, во сколько и где именно пройдет встреча и какие делегации будут представлять стороны на переговорах.

Дата и место проведения

15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Встреча начнется в 11:30 по местному времени (22:30 по Москве).

При этом Белый дом позднее сообщил, что начало переговоров запланировано чуть раньше, на 11:00 по аляскинскому времени или в 22:00 по московскому.

Анкоридж находится в часовом поясе UTC-8 (GMT-8), то есть местное время отстает от московского на 11 часов.

Выбор Аляски обусловлен географической близостью двух стран, а также значимостью региона для потенциальных совместных экономических проектов.

Формат и программа саммита

Переговоры пройдут в несколько этапов:

личная беседа Трампа и Путина тет-а-тет (с переводчиками); расширенные переговоры в формате рабочего завтрака (формула «5 на 5»); совместная пресс-конференция по итогам встречи.

Состав делегаций

С российской стороны в переговорах примут участие:

С американской стороны в переговорах примут участие:

президент Дональд Трамп;

госсекретарь Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

спецпосланник Стив Уиткофф;

директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф;

министр торговли Говард Лютник.

Основные темы переговоров

Главной темой станет ситуация на Украине — стороны обсудят варианты мирного урегулирования, включая прекращение огня, обмен территориями, снятие санкций и нормализацию российско-американских отношений.

Есть разные версии возможного сценария. The Washington Post пишет, что Путин и Трамп обсудят формулу «земля в обмен на мир»: Россия сохраняет контроль над занятыми территориями, а стороны объявляют прекращение огня. The Times утверждает, что речь может идти о контроле России над занятыми территориями «по израильскому образцу», со статусом, аналогичным Западному берегу реки Иордан, управляемому Израилем. А вот Politico, CNN и NBC сообщают, что американский президент якобы пообещал европейским коллегам не обсуждать с Путиным будущее украинских территорий.

Также в повестке:

стратегическая стабильность (возможность нового договора по СНВ);

экономическое сотрудничество (включая совместные проекты на Аляске, такие как добыча редкоземельных металлов);

энергетическая безопасность и взаимодействие в Арктике.

Каких итогов ждать от встречи

Встреча Путина и Трампа будет посвящена не только Украине, но и вопросам финансов и экономического взаимодействия между Россией и США, считает политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский. «Это своего рода прагматичный, предпринимательский подход», — подчеркнул он.

В общем и целом. этот саммит выявит потенциал двусторонних отношений, что особенно важно для России, уверена эксперт. Для России важно обсудить трансформацию взаимодействия двух стран, а главная цель Трампа — подготовить почву для трехстороннего саммита России, США и Украины. «По сути, Трамп согласился на предварительную встречу только для того, чтобы убедить Путина встретиться с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — отметил Дубровский.

При этом если встреча на Аляске не обернется прогрессом в урегулировании конфликта на Украине, Россию ждут «тяжелые экономические последствия», пригрозил Дональд Трамп.